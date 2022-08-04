高市道路工程弊案 田寮區公所員工等8人遭起訴

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（中央社記者洪學廣高雄4日電）高雄發生道路工程弊案，田寮區公所李姓承辦人員和市府養工處黃姓約聘人員、監工涉嫌收賄，橋檢偵結將3人和陳姓工程監造，郭姓營造商全家共8人依貪污等罪起訴。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，54歲李男在擔任高雄田寮區公所承辦人員期間，涉和53歲郭姓營造商共謀，在得標基層建設小型工程標案、道路改善工程等後，以較便宜的再生混凝土取代原生料瀝青混凝土施作工程，且郭姓營造商為順利通過驗收，還行賄市府工務局養工處37歲黃姓約聘人員及49歲黃姓監工。

檢方查出，李男透過協助郭姓營造商順利請款，通過驗收等共收賄約新台幣20萬元；黃姓約聘人員則和黃姓監工涉放水工程驗收，陸續收賄約30萬元。陳姓工程監造雖未收賄，但因涉嫌配合偽造文書放水，同樣遭檢方傳喚到案。

檢方經過數月蒐證，將涉嫌行賄的郭姓營造商和其配偶、2名子女4人、以及李男、黃男、2名監工等共8人依貪污、違法監造等罪起訴。且依李男未堅守公務員清廉、守法本職，不思把關道路安全，關乎公眾用路人行車安全、犯後否認犯行，毫無悔意等理由，建請法官從重量刑。

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此外，檢方痛批，黃姓約聘人員身為專業人員，是受政府機關委託執行公共工程監造，但卻長期向廠商索取金錢，不嚴守把關公共工程之責，據此同樣建請從重量刑。

高雄市政府工務局晚間表示，黃姓前約僱人員已於去年3月1日離職，依起訴書內容所指，索賄期間為108年3月，另營造廠是承攬養工處108年道路巡查修補開口契約，因108年4月工程查核丙等，即已停止派工終止合約。工務局對於同仁風紀向來極為重視，杜絕同仁利用職權涉及不法，對違法同仁均秉持勿枉勿縱態度。（編輯：李亨山）1110804