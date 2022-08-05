男子涉偕警闖入罵書記官 司院譴責並蒐證擬提告

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（中央社記者林長順台北5日電）莊姓男子因無法閱卷，涉嫌偕同警察到法院辱罵書記官時間長達半小時。司法院今天表達最嚴厲譴責，並表示要蒐集相關證據，如有犯罪嫌疑，將向犯罪偵查機關提出告發。

臉書（Facebook）粉絲專頁「靠北書記官」出現一篇貼文指出，莊男於7月27日到新北地院堅持是利害關係人，要求書記官給予閱卷，但因莊男非當事人且未能提出相關法定文件，因而遭拒絕。

莊男事後偕同2名警察到法院找書記官，劈頭便暴怒斥責「瀆職」及「沒家教」等。貼文質疑為何莊男可帶警察輕易闖法院？遇到民眾非理性陳情，為何沒通知法警室、政風室處理？「怎麼堂堂一個新北地院這麼多人，遇到莊先生，沒有任何一位長官出面呢？」

新北地方法院表示，有關2名警員未通報就到地方法院執行職務，地院法警長、政風主管在事發隔天已到派出所瞭解及提嚴正異議，且書記官主動向內政部警政署檢舉，應由權責單位釐清責任後究責。

司法院指出，對於莊姓民眾於公開場合以不雅言詞辱罵正在執行職務的書記官一事，司法院表達最嚴厲譴責，並將蒐集相關證據，如有犯罪嫌疑，將向犯罪偵查機關提出告發，以維司法同仁執行職務的尊嚴與安全。

司法院表示，將聽取所屬機關意見，儘速擬訂類似事件之危機處理與安全維護標準作業流程（SOP），以防止類似事件再次發生。

司法院指出，將請警政署擬訂警察機關受理報案而需進入司法機關的行為規範，並建立雙方即時有效的聯繫窗口，以兼顧警察職權行使與司法機關安全。（編輯：李錫璋）1110805