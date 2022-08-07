父子駕輕航機失聯20分鐘 墜毀河床雙亡檢追原因

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）屏東朱姓父子同駕輕航機卻墜毀河床雙亡，昨天2人起飛後每隔10分鐘回報位置，未料卻突然失聯20分鐘，飛行同好原本獲迫降消息，竟變成墜毀，令人不敢置信；檢警會勘釐清原因。

輕航機墜毀現場就位於屏東高樹鄉隘寮溪河床，距河堤約300公尺處，為釐清輕航機墜毀原因，屏東地方檢察署主任檢察官魏豪勇今天上午9時會同運安會、里港分局警方到事故現場會勘。

歷經1個多小時現場會勘，魏豪勇邊走邊告訴媒體，現場就是只有飛機殘骸，現勘著陸痕跡，至於事故原因，須進一步釐清。

中華航空協會理事長黃仁谷表示，朱姓教練也是協會的成員，這架輕航機7月才剛保養過，飛行時數約200個小時；父子2人在昨天下午5時10分從皆豪飛行場起飛，每隔10分鐘都要回報位置，未料朱姓父子期間失聯20分鐘，透過無線電呼喊都沒有回應，不久就接到迫降消息，隨後又傳來起火燃燒，心想「不妙了」。

黃仁谷說，昨天高樹鄉下午有下小雨，大約在4時許雨就停了，氣流平穩，是可以飛行的天氣。

究竟是天氣因素或機械問題，事故原因正由檢方、運安會調查中。（編輯：陳仁華）1110807