悶死腦性麻痺女兒 老翁判2年半定讞

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（中央社記者林長順台北8日電）70多歲陳姓老翁不忍腦性麻痺女兒受苦，109年3月間涉將女兒悶死，一審依殺人罪判刑2年半，建請總統考慮對老翁特赦。二審仍判老翁2年半。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

判決指出，陳姓老翁的女兒罹患先天性重度腦性麻痺，無法言語、自行進食或行動，甚至必須長期臥床，老翁與妻子無微不至的照顧女兒近50年，陳妻後來身體不適，無法隨時照料女兒，改由老翁單獨照護。

判決表示，民國109年3月某日晚間，老翁女兒因牙痛徹夜哀號，吃了止痛藥依舊無效，又因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重，沒有將她送醫。女兒晚間呻吟，老翁不想再讓女兒繼續痛苦，一時控制不住情緒，將女兒悶死，自己企圖輕生。

陳妻清晨起床感覺不對勁，到女兒房間發現2人沒動靜，趕緊打電話求救，陳姓老翁獲救後住院治療，女兒已回天乏術。老翁偵訊時表示，因不忍見到女兒受苦才會動手，事後感到懊悔。陳妻與其他孩子則為老翁求情。

台北地方法院認為，陳姓老翁犯後欲與女兒同死，並於醫院清醒後向員警自首坦承犯行，可見他也深感愧疚及悔悟，過程中所受的壓力及痛苦，更非外人所能想像，審酌老翁自首、情堪憫恕，從輕判處有期徒刑2年6月。

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北院於判決書提及，案件後續若定讞，提醒檢察官執行時，應注意老翁是否有因高齡或身體狀況不適宜執行的情形；如果老翁不符合監獄行刑法所定拒絕收監的要件，享有赦免裁量權限的總統，也宜考慮發布特赦令，以適當緩和本案徒刑宣告與刑罰執行所生苛酷的情形。

台灣高等法院審理後，認為一審認事用法無違誤，駁回老翁上訴。對於一審法院籲請總統特赦老翁，高院指出「法院無權建請總統特赦」。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1110808