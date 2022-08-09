澎湖智慧防救災模擬訓練 盼減少傷亡災損

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（中央社澎湖縣9日電）澎湖離島的消防救災工作，今天起增加安全科技結合消防訓練，帶來全新的智慧防救災境界，盼降低消防員傷亡與民眾財產損失。

全球動力科技公司獲得經濟部工業局「智慧城鄉生活應用補助計畫」與澎湖縣、新竹縣、新竹市、連江縣政府合作開發「AI CloudXR智慧防救災模擬訓練系統」。今天在澎湖縣消防局舉辦成果發表會，並由工業局組長林俊秀、全球動力科技總經理陳俊男及消防局長許文光等人共同舉行系統啟用儀式，現場展示智慧防救災系統。

林俊秀表示，經濟部自107年起推動「智慧城鄉生活應用補助計畫」，全國22縣市共提出322個案，去年起執行第2期計畫，與澎湖、新竹縣市、連江縣政府合作開發「AI CloudXR智慧防救災模擬訓練系統」，今天率先在澎湖發表。

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陳俊男表示，「AI CloudXR智慧防救災模擬訓練系統」今天導入澎湖，可協助並提升消防員反應與抗壓力訓練、增進消防員火場煙霧判斷能力，讓消防人員適應不同救災情境，降低消防員傷亡與民眾財產損失。

澎湖消防局表示，「AI CloudXR智慧防救災模擬訓練系統」，包含「消防員XR模擬訓練」及「滅火器XR模擬訓練」兩大部分，利用簡單輕巧的「一卡皮箱設計」，只需一台輕便的一體成型VR頭盔、教官台操作筆電，以及虛實整合電子式水帶瞄子或滅火器整合進皮箱，可以隨時就地透過沉浸式情境進行演練。（編輯：謝雅竹）1110809