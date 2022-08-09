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疑欠債走投無路 保全監守自盜運鈔車150萬遭起訴

2022/8/9 15:38
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（中央社記者洪學廣高雄9日電）高雄陳姓保全疑因欠債，今天3月跟同事在運送150萬元現鈔時，藉口支開李姓同事，再拿錢還債，當晚帶著剩餘17萬多元自首遭警移送，雄檢偵結後，依業務侵占罪將陳男起訴。

高雄地檢署偵辦時，陳男坦承所有侵占現鈔罪行，並強調李姓同事從頭到尾都不知情，檢方認為他在偵查機關尚未發覺犯罪前就先自首，合乎減刑要件，且已歸還其中新台幣17萬2000元，全案偵結後依業務侵占罪起訴，追徵剩餘132萬8000元。

雄檢起訴指出，26歲陳男自民國106年起在保全公司擔任現金運送員，疑被債務逼得走投無路，今年3月29日上午和李姓同事駕駛運鈔車前往高雄某間百貨公司，要把150萬的零錢換成紙鈔，再把錢載回保全公司。

不料，陳男卻先藉口要把所有款項都收完再繳回公司，把150萬留在車內，再向同事聲稱有東西掉在車上，獨自返回運鈔車上，把所有錢拿走還債。

陳男還完債後，當晚11時多隨即帶著剩餘的17萬2000元前往高雄市政府警察局前鎮分局草衙派出所自首，員警先通知公司把錢領回，再將陳男移送地檢署偵辦。（編輯：卞金峰）1110809

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