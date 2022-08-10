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高市警連開8槍攔查遭逃脫 通緝犯躲套房外出被逮

2022/8/10 11:59
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（中央社記者洪學廣高雄10日電）高雄小港警分局員警昨天盤查一輛可疑車輛，但對方拒檢還加速衝撞，經連開8槍仍被逃脫。警方循線鎖定遭通緝林姓犯嫌，今天趁他外出時逮人，依毒品、妨害公務、傷害等罪送辦。

高雄市政府警察局小港分局昨天下午2時許獲報，學府路111號停車場有可疑車輛，員警到場發現一輛車頭毀損銀色轎車未熄火停在路邊，但轎車男性駕駛不但拒絕攔查，還加速衝撞員警，致2名員警受輕傷。經警方連開8槍仍被逃逸。

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小港分局上午召開記者會指出，偵查隊和高市刑大在犯嫌逃脫後組成專案小組，經比對大量資料，確認逃逸男子為遭通緝35歲林男，再調閱監視器及通聯資料比對後，鎖定其落腳處在高雄市苓雅區85大樓出租套房。

專案小組今天凌晨4時許前往現場埋伏，待林男和友人外出之際，便以優勢警力趨前壓制，當場在林男隨身包內查扣毒品吸食器及手機4支等物，全案依毒品危害防制條例、妨害公務、傷害及毀損及公共危險等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1110810

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