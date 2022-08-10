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越南女組偽造證件集團詐財 3人遭起訴

2022/8/10 12:40（8/10 13:36 更新）
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移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊破獲越南女子為首偽造證件集團，起出大批偽造證件。（雲林縣專勤隊提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月10日
移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊破獲越南女子為首偽造證件集團，起出大批偽造證件。（雲林縣專勤隊提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月10日
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（中央社記者蔡智明雲林縣10日電）雲林移民署破獲越南女子為首偽造證件集團，透過臉書廣告宣稱可代辦取得台灣外僑居留證等證件，不少非法外來人口遭騙10幾萬元不等費用，3人依詐欺等罪移送雲林地檢署偵辦起訴。

移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊今天發布新聞稿表示，去年底接獲數名受害人報案，有網路廣告宣稱可代辦並快速取得台灣外僑居留證等證件，而遭詐騙新台幣10幾萬元不等費用。

雲林縣專勤隊調查發現，是一名越南女子夥同2名已入籍台灣的越南裔男子，組成代辦詐騙集團，利用臉書大量張貼代辦台灣外僑居留證、國民身分證、健保卡等業務廣告，不少越南籍非法外來人口誤以為可以透過該集團代辦證件，取得在台合法居留或工作資格而被騙。

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雲林縣專勤隊表示，他們與斗六分局偵查隊、海巡署艦隊分署第十三海巡隊成立專案小組，分析犯罪組織成員在網路臉書訊息結合圖像比對系統，經過半年掌握相關人士，分別在桃園市、新北市及南投縣等地，逮獲幕後犯罪集團成員3人，5月依詐欺罪及違反洗錢防制法移送雲林地檢署偵辦，7月3人被檢察官依法起訴。

雲林縣專勤隊長鄧宇哲指出，代辦居留、定居、永久居留及國籍歸化業務都是移民業務的範圍，代辦者必須以「公司」型態，經移民署許可發證，才能經營移民業務，若民眾發現疑似不法代辦公司，請撥打雲林縣專勤隊檢舉電話05-5346119。（編輯：謝雅竹）1110810

雲林移民署破獲越南女子為首的偽造證件集團在網路廣告宣稱可代辦並快速取得台灣外僑居留證等證件，起出數十萬非法所得。（雲林縣專勤隊提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月10日
雲林移民署破獲越南女子為首的偽造證件集團在網路廣告宣稱可代辦並快速取得台灣外僑居留證等證件，起出數十萬非法所得。（雲林縣專勤隊提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月10日
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