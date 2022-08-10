越南女組偽造證件集團詐財 3人遭起訴

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（中央社記者蔡智明雲林縣10日電）雲林移民署破獲越南女子為首偽造證件集團，透過臉書廣告宣稱可代辦取得台灣外僑居留證等證件，不少非法外來人口遭騙10幾萬元不等費用，3人依詐欺等罪移送雲林地檢署偵辦起訴。

移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊今天發布新聞稿表示，去年底接獲數名受害人報案，有網路廣告宣稱可代辦並快速取得台灣外僑居留證等證件，而遭詐騙新台幣10幾萬元不等費用。

雲林縣專勤隊調查發現，是一名越南女子夥同2名已入籍台灣的越南裔男子，組成代辦詐騙集團，利用臉書大量張貼代辦台灣外僑居留證、國民身分證、健保卡等業務廣告，不少越南籍非法外來人口誤以為可以透過該集團代辦證件，取得在台合法居留或工作資格而被騙。

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雲林縣專勤隊表示，他們與斗六分局偵查隊、海巡署艦隊分署第十三海巡隊成立專案小組，分析犯罪組織成員在網路臉書訊息結合圖像比對系統，經過半年掌握相關人士，分別在桃園市、新北市及南投縣等地，逮獲幕後犯罪集團成員3人，5月依詐欺罪及違反洗錢防制法移送雲林地檢署偵辦，7月3人被檢察官依法起訴。

雲林縣專勤隊長鄧宇哲指出，代辦居留、定居、永久居留及國籍歸化業務都是移民業務的範圍，代辦者必須以「公司」型態，經移民署許可發證，才能經營移民業務，若民眾發現疑似不法代辦公司，請撥打雲林縣專勤隊檢舉電話05-5346119。（編輯：謝雅竹）1110810