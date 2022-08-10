南機站破獲跨境詐騙集團 主嫌逃泰國遣返落網
（中央社記者洪學廣高雄10日電）調查局南機站3日破獲高雄澄清湖畔跨境電信詐欺機房，現場查扣結晶安非他命，逮捕4名成員聲押獲准。另唐姓主嫌原已搭機潛逃泰國，經協助遣返回國落網，現正隔離。
法務部調查局南部地區機動工作站今天中午召開記者會指出，南機站接獲情資，高雄市鳥松區澄清湖畔某隱蔽社區大樓有跨境電信詐欺機房，經報請高雄地檢署指揮，結合高雄市調查處、中部地區機動工作站、高雄市政府警察局、新竹市警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊等單位組成專案小組。
專案小組經偵查蒐證，3日晚間8時許，趁孫姓嫌犯等人正要出門之際進入搜索，但孫男、謝姓男子不但以身體阻擋攻堅，還大聲指示屋內其他成員丟棄詐騙機房內iPhone工作手機。檢調人員經壓制嫌犯，發現蔡姓成員已將1支iPhone手機丟出窗外，房內則查獲結晶安非他命、吸食毒品後殘留愷他命吸食盤等吸毒器具，可見詐欺成員是「一邊行騙、一邊吸毒」。
檢調人員現場除逮捕孫男、蔡男、謝男、黃姓成員等4名機房成員到案，另扣押智慧型手機13支、筆記型電腦3部、結晶安非他命0.71公克及吸毒器具等大批證物，全案依違反刑法第339條之4第1項第2款、第3款及組織犯罪防制條例第3條等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。檢方複訊後聲押孫男等4人獲准。
檢調調查，詐欺集團是以偽造中國公安人員證件及人民檢察院公文，向中國民眾進行跨境電信詐騙，後續將持續擴大追查詐騙所得流向，及追緝其他共犯到案。
此外，4名落網成員還供出26歲主嫌唐男，調查局經追查發現唐男已搭乘班機潛逃泰國，透過駐泰國法務秘書及移民署駐泰秘書共同合作，向泰國移民單位請求協助拒絕入境，並於6日上午遣返回國，順利在桃園國際機場拘提到案，目前仍在隔離。（編輯：郭諭儒）1110810
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