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嘉市49歲男發燒隔天不治 死因與確診相關聯

2022/8/10 17:53
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（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）嘉義市49歲張姓男子8日深夜返家，因身體發燒，躺在沙發休息，隔天卻出現抽搐，送醫急救後仍不治，經採檢確診COVID-19，檢警今天相驗，死因與確診相關聯，家屬無異議。

檢警表示，張男平時與家人住在嘉義市興村里，8日深夜10時30分下班後返家，便告訴母親身體不舒服，有發燒等症狀，已在公司服藥，則在1樓沙發處休息，其母親9日上午8時發現張男在沙發處不斷抽搐，當時已呈現無法正常回應家屬的狀態。

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張男母親立即通報消防局，由救護車送醫急救，但張男到院前呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，急救後，仍於昨天上午11時宣告不治，經醫院PCR採檢呈現陽性，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診。

檢警指出，張男並無慢性疾病或其他重大疾病，僅小時候有偶發性痙攣情形，今天會同法醫相驗，研判死因與確診相關聯，張男生前僅施打過1劑疫苗，家屬無異議。張男母親實施快篩檢測，結果為陽性確診反應。（編輯：謝雅竹）1110810

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