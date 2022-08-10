區間測速段持雷射槍取締超速 警：不重複開單

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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）有民眾駕車行經台3線苗栗縣獅潭路段，發現區間測速路段仍有員警在路旁以雷射槍取締超速，引發議論。警方今天表示，行為人若超速違規，依一事不二罰原則，不會重複製單。

男子在臉書社團「爆料公社」分享影片發文「為什麼已經進入區間測速路段，警方還可以用雷射槍取締」並以主題標籤提醒「千萬不要以為前段可以超速後段慢慢開」，引發網友議論。

苗栗縣警察局交通隊副隊長邱永豐今天對此回應，區間測速著重於路段平均速度管理，而員警非固定式測速則是單點的速度管理，因台3線獅潭段區間測速範圍內，偶有危險彎道或突然易加速路段，考量用路人通行安全，故在彎道或直線段前執行非固定式測照，用意是來往通行車輛能確實減速，以確保通行安全。

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邱永豐指出，若行為人於區間測速路段內平均速率及非固定式測速取締均超速違規，依行政罰法第24條一事不二罰原則，警方將採嚴格審核機制，不會有重複製單問題。

警方強調，執法目的並非開罰，而是希望減少交通事故，並提升道路交通安全及行車順暢，呼籲駕駛人行經台3線應遵守交通安全規則及速限，以維護行車安全，也能享受「浪漫台3線」秀麗風光。（編輯：郭諭儒）1110810