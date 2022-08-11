民權大橋男騎士車禍噴飛墜地身亡 警研判自撞

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台北市警察局內湖分局交通分隊11日指出，王姓男子10日騎車行經民權大橋時疑發生自撞車禍，整個人往前噴飛並從陸橋缺口掉落至民權東路，送醫不治；王男發生車禍原因是否因身體不適，仍有待調查釐清。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 111年8月11日

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（中央社記者劉建邦台北11日電）40歲王姓男子騎機車經台北市民權大橋時，從橋上噴飛墜落至平面道路導致頭部重創，送醫不治。警方今天表示，王男發生車禍時，前後並無其它車輛，研判為自撞，肇因待釐清。

台北市警察局內湖分局交通分隊指出，王男昨天騎機車沿民權大橋西往東方向行進，當天下午4時許，因不明原因疑自撞橋面路緣後，從橋上跌落至民權東路，導致頭部重傷，送醫搶救仍不治。

警方表示，王男發生車禍地點並未設置監視器，調閱行經案發地點的汽車行車記錄器畫面發現，王男發生車禍時，王男前後無其它車輛，且車速似乎有些快，所以現場無煞車痕跡。

警方指出，行車記錄器畫面顯示，王男疑自撞地點前方為民權大橋人行陸橋，發生車禍時，王男疑往前噴飛，並從陸橋缺口掉落至民權東路，造成頭部重創，送醫不治。

警方表示，過去未發生類似案件。至於王男發生車禍原因是否因身體不適，仍待釐清。（編輯：戴光育）1110811

台北市民權大橋10日發生機車騎士車禍摔落橋下身亡事故，警方獲報到場拉起封鎖線調查，11日表示，經調查，王男發生車禍時，前後並無其它車輛，研判為自撞。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 111年8月11日