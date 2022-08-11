南投國姓香菇寮鍋爐氣爆 釀4人輕重傷
2022/8/11 19:56（8/11 20:16 更新）
南投縣國姓鄉大長路一處香菇寮11日下午發生高壓殺菌鍋爐氣爆案件，造成4人受傷，其中一名傷勢最嚴重的男性員工全身燒燙傷面積達80%；鍋爐爆炸原因仍待釐清。（南投縣消防局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年8月11日
（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）南投縣國姓鄉一處香菇寮今天鍋爐氣爆，其中1男全身燒燙傷面積達80%，傷勢最重，另3女也有燒燙傷、撕裂傷。1名現場目擊者透露，疑因香菇寮高壓殺菌鍋爐作業時突然爆炸釀災。
國姓鄉大長路一處香菇寮今天下午發生高壓殺菌鍋爐氣爆案件，造成4人受傷，南投縣消防局119勤務指揮中心立即派遣轄區國姓消防分隊救災車輛前往搶救，並調派埔里、雙冬、魚池分隊救護車協助載送傷者。
南投縣消防局透過訊息表示，國姓分隊消防人員到達事故現場後，先利用氣體偵測器偵測現場是否有危險氣體，經評估現場安全，加上無明火產生，消防人員趕緊進入將4名傷者移到安全處檢傷送醫。
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消防局指出，救護人員評估傷患生命徵象、理學檢查及包紮，最嚴重1名男性員工全身燒燙傷面積達80%，與另1名傷者送至埔里基督教醫院，另2名傷者送至位於台中市的亞洲大學附屬醫院救治；目擊人員透露，疑因香菇寮高壓殺菌鍋爐作業時突然爆炸釀災。
據指出，發生鍋爐爆炸的香菇寮位於1家生物科技公司內，這家公司財稅營業項目包含食用菇蕈類菌種培育、蔬菜零售，營業項目則有食用菌菇類栽培業等；至於鍋爐爆炸原因是否為機械故障或人為操作不慎，有待警方進一步調查釐清。（編輯：李亨山）1110811
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