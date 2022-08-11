南投人力仲介男被打死 泰籍嫌涉強盜殺人遭聲押

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）一名從事移工仲介的張姓男子倒臥屋內，全身多處瘀血、後頸有勒痕，所戴金飾不見，檢警朝他殺偵辦，緝獲一名泰國籍男移工，檢方今天複訊後，依強盜殺人罪嫌向法院聲押禁見。

一名從事移工仲介工作的61歲張姓男子，9日被發現倒臥住處客廳，親友趕緊報案送醫，警方到場查看男子失去生命徵象，且有打鬥跡象，初步認為是凶殺案，立即組成專案小組追查犯嫌，昨天深夜在縣內一處移工宿舍帶回一名移工身分的31歲力姓泰國籍犯嫌。

鄰居案發當天表示，死者的姊姊到訪，發現弟弟倒臥客廳地板，男子從事外籍移工仲介，住處經常有人進出，出入相當複雜，好像也會將房間出租給移工，且男子自稱很有錢，每月收入相當高，也會借錢給人，脖子戴一條金項鍊。警方發現死者現金、金飾被拿走。

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救護人員當天到場發現，張男全身多處瘀血、後頸有勒痕；家屬則表示，張男遭電線綑綁，嘴巴還被衣物塞住；南投地方檢察署相驗後，初步發現死者頭部、手部都有外傷，指示專案小組全力追查可疑犯嫌。

南投地檢署今天晚間發布新聞稿表示，經專案小組追查，發現一名外籍男子涉有重嫌，經拘提到案並實施搜索，扣得金飾等相關證物，檢察官訊問後，認為這名男子涉犯刑法強盜殺人罪嫌，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押並禁止通信接見。犯罪動機、是否有共犯待查。（編輯：張芷瑄）1110811