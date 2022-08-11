更多編輯台推薦新聞：
專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室
政治

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座
運動

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

美圖書館員收藏還書遺留小物 人生百味莞爾心頭
文化

美圖書館員收藏還書遺留小物 人生百味莞爾心頭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
本土BA.5疫情將升溫 羅一鈞籲口罩每天換新、戴法別NG
首頁 / 社會

南投人力仲介男被打死 泰籍嫌涉強盜殺人遭聲押

2022/8/11 20:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）一名從事移工仲介的張姓男子倒臥屋內，全身多處瘀血、後頸有勒痕，所戴金飾不見，檢警朝他殺偵辦，緝獲一名泰國籍男移工，檢方今天複訊後，依強盜殺人罪嫌向法院聲押禁見。

一名從事移工仲介工作的61歲張姓男子，9日被發現倒臥住處客廳，親友趕緊報案送醫，警方到場查看男子失去生命徵象，且有打鬥跡象，初步認為是凶殺案，立即組成專案小組追查犯嫌，昨天深夜在縣內一處移工宿舍帶回一名移工身分的31歲力姓泰國籍犯嫌。

鄰居案發當天表示，死者的姊姊到訪，發現弟弟倒臥客廳地板，男子從事外籍移工仲介，住處經常有人進出，出入相當複雜，好像也會將房間出租給移工，且男子自稱很有錢，每月收入相當高，也會借錢給人，脖子戴一條金項鍊。警方發現死者現金、金飾被拿走。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

救護人員當天到場發現，張男全身多處瘀血、後頸有勒痕；家屬則表示，張男遭電線綑綁，嘴巴還被衣物塞住；南投地方檢察署相驗後，初步發現死者頭部、手部都有外傷，指示專案小組全力追查可疑犯嫌。

南投地檢署今天晚間發布新聞稿表示，經專案小組追查，發現一名外籍男子涉有重嫌，經拘提到案並實施搜索，扣得金飾等相關證物，檢察官訊問後，認為這名男子涉犯刑法強盜殺人罪嫌，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押並禁止通信接見。犯罪動機、是否有共犯待查。（編輯：張芷瑄）1110811

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族