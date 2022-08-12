經營餐廳商標之爭 范記金之園提告遭駁回

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台中知名「范記金之園」餐廳范姓業者，不滿「金之園民權店簡餐咖啡」商標侵權提告，但因後者在「范記金之園」商標註冊前就已經營，范男提起訴訟遭駁回。中央社記者蘇木春攝 111年8月12日

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（中央社記者蘇木春台中12日電）台中知名「范記金之園」餐廳范姓業者，不滿「金之園民權店簡餐咖啡」商標侵權提告，但因後者在「范記金之園」註冊前就已經營，案經不起訴、再議與聲請交付審判均駁回，且不得抗告。

台中地院刑事裁定書指出，於台中市中區「范記金之園」餐廳於民國109年間，獲米其林指南必比登推薦，業者范男於107年以「范記金之園」的商標名稱及圖樣，向經濟部智慧財產局申請註冊登記。

另外，董姓女子於77年起，在「范記金之園」業者范男的母親洪女經營，位於台中市西區的「金之園小吃店民權店」工作，當時稱為「金之園草袋飯專賣店」，洪女於85年將店面頂讓給董女，董女稱當時對方口頭同意使用「金之園」招牌繼續販售。

董女並多次更換招牌為「金雞園小吃店」、「金之園小吃店民權店」、「金之園民權店簡餐咖啡」等，並經營臉書「金之園民權店」粉絲團，所出售的餐盒上也使用「金之園」字樣。

范男因不滿董女侵權商標依違反商標法提告，台中地檢署檢察官偵辦後，認為董女在94年就已使用商標，且雖使用「金之園」商標，但實際是經營「金之園小吃店民權店」，難認定有侵權犯意，因此予以不起訴。

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案經范男向台灣高等檢察署智慧財產檢察分署聲請再議，於今年5月間遭駁回，范男再委請律師向台中地院聲請交付審判。

台中地院審理後，合議庭認為，范男於107年取得「金之園」商標前，已被董女經營的「金之園小吃店民權店」所使用，董女使用商標時尚未被註冊，自無造成消費者混淆誤認的不正競爭意圖，因此認定未構成違反商標法等罪嫌，因此裁定駁回，且不得抗告。（編輯：黃世雅）1110812