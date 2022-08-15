桃園送王船普度釀3死1昏迷 宮廟負責人5萬交保

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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市新屋區某宮廟13日晚間到永安漁港舉辦送王船等中元普渡儀式，卻造成3死1昏迷，桃園地檢署今晚表示，宮廟實際負責人魏姓被告涉犯過失致死罪嫌重大，以新台幣5萬元交保。

桃園市新屋區「紅毛港聖母宮」13日晚間舉辦中元普度儀式，近20名信眾自發性跟隨，並進行放水燈、送王船及抬神明轎到水中等儀式，沒想到意外大浪造成多人溺水，更造成27歲陳男、30歲呂男、15歲紀男死亡，以及46歲詹男昏迷的悲劇。

檢方在接獲通報後，下午率法醫進行遺體相驗，魏姓副宮主也在現場，相驗時一度因為情緒激動而落淚，經過檢方訊問後，認為魏男是活動的發起人之一，晚間依過失致死罪嫌諭知5萬元交保。

根據警方了解，因為昏迷而住進加護病房搶救的詹男，已恢復清醒但肺部積水，仍在加護病房，由於病情狀況還不穩定，仍需要依靠呼吸器。

死者呂男的妻子及弟弟則指出，是否對舉辦活動的宮廟提告或要求賠償，將等到調查告一段落、釐清真相後再說。（編輯：方沛清）1110815