酒駕肇事逃逸找友人頂替 刺青露餡遭員警揭穿

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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）一名王姓男子駕駛自小客車行經國道1號苗栗匝道與台6線路口，與機車發生碰撞，王男因酒駕肇事找來右手有刺青的友人頂替，遭眼尖員警識破，2人均移送法辦。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長張中今天接受媒體聯訪表示，王男11日上午6時許駕駛自小客車與鄧姓女機車騎士於苗栗交流道匝道口發生碰撞，王男下車關心鄧女傷勢，因於駕車前有飲酒，得知鄧女堅持報警處理後，先請乘客將肇事自小客車駛離，再趁鄧女不注意，徒步逃離現場。

張中指出，王男隨後聯繫張姓友人到場會合，於案發20分鐘後，由未飲酒的張男載著王男返回車禍現場，由張男供稱自己是肇事者，但處理員警發現張男神情緊張，對肇事過程交代不清，因此不動聲色打電話通知派出所員警調閱現場監視器釐清，果真發現事有蹊蹺。

經調閱監視器畫面發現，第一時間從駕駛座下車的王男雙手沒有刺青，但事後到場自稱駕駛的張男，右手卻有大面積刺青，進一步詢問，揭穿王姓男子因酒後開車，才與張男互換上衣，企圖冒充駕駛脫罪。

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員警在現場處理完畢後，請張男返回派出所製作資料，在派出所出示肇事監視影像，當場戳破冒名頂替行為，張男遭警方以偽造文書、藏匿人犯移送，王男也遭酒後駕車及肇事逃逸等2項公共危險罪嫌移送偵辦。

張中指出，因當日天氣陰雨，遭撞擊的鄧女在現場表示未看清楚對方駕駛面容，也未聞到酒味，員警原本以為是一件肇事逃逸案件，但在車禍處理過程細心觀察，讓案情水落石出，也還給被害人一個公道。（編輯：李錫璋）1110816