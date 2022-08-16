預防詐騙演變人口販運 新北警主動巡查網路

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新北市長侯友宜（圖）16日接受媒體聯訪表示，犯罪預防更勝於偵辦，對國人遭騙到柬埔寨被囚虐案件，新北市警局會主動加強網路巡查，有疑似詐騙行為就主動偵查。中央社記者黃旭昇新北攝 111年8月16日

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市政府今天表示，鑑於柬埔寨打工詐騙衍生人口販運案層出不窮，警方主動巡查網路犯罪，發揮嚇阻效益。針對個案將啟動跨國聯合專案偵辦，追出幕後主使者才能源頭清理。

新北市長侯友宜今天參加「花現幸福的好日子」，花王（台灣）企業以生理用品幫助偏鄉學子記者會後接受聯訪，媒體詢問他對於柬埔寨打工詐騙案層出不窮，有什麼看法與策略。

侯友宜說，犯罪預防更勝於偵辦，新北市警局會主動加強網路巡查，快速反應分析，發現有疑似詐騙行為就主動偵查，不要等被害人遭詐騙才偵辦。

他說，現階段需要從預防犯罪、成立跨國打擊犯罪、源頭清理等3方面著手，才能有力嚇阻類似犯罪行為。柬埔寨的打工詐騙案，絕對不是單純的詐騙案，已從詐騙的手段變成人口販運，是重大刑案，人口販運過程造成被害者一輩子難以彌補的傷痛。

侯友宜說，新北若有類似赴柬埔寨等地案件，警方不但列為重大刑案偵辦，並啟動國際刑警組織成立跨國聯合專案以打擊犯罪組織，瓦解柬埔寨後面的幕後主使者，才能源頭清理。

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他表示，國人遭騙到柬埔寨被囚虐層出不窮，詐騙案不是單純財務的損失而已，一定要加強宣導讓國人瞭解詐騙的手法，新北警方也會積極作為以嚇阻犯罪。

針對民主進步黨新北市議員在議會要求侯友宜簽署承諾書，若當選連任不會任內落跑；他回應，現在是新北市長，角色非常的清楚，應該好好把市政做好，以正能量好好做事，這是從事公職以來，一貫的態度。（編輯：李錫璋）1110816