高雄午後大雷雨 楠梓人孔蓋因水壓移位10公分

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高雄部分區域16日下午下起大雷雨，楠梓區德民路與藍昌路口一處人孔蓋因無法承受大雨水壓，導致移位10公分，警方獲報後派員到場加強交管。（高雄楠梓警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年8月16日

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（中央社記者洪學廣、蔡孟妤高雄16日電）中央氣象局今天下午對高雄發布豪雨特報，楠梓德民與藍昌路口一處人孔蓋因無法承受大雨水壓致移位10公分，員警到場加強交管。

午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局下午對高雄等5縣市發布豪雨特報，提醒民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

高雄部分區域下午下起大雷雨，趕下班的騎士受大雨侵襲行車難度增，楠梓警分局發布訊息指出，加昌派出所下午6時36分獲報德民與藍昌路口一處人孔蓋因豪雨關係，人孔蓋無法承受水壓，導致移位10公分，警方獲報後派員到場警戒，加強交通疏導。

楠梓分局呼籲，民眾若碰到豪雨淹水時，儘速找地方躲避，人孔蓋移位或噴出之前，會發出像是空氣被抽走聲音。如果發現人孔蓋在搖晃，一定要立刻逃離現場，絕不可在現場逗留圍觀。

針對岡山、橋頭、梓官區列為淹水1級警戒區，岡山分局接受中央社記者電訪則表示，尚未接獲災情通報。

據高雄氣象站晚間7時資訊，高雄楠梓區時雨量達60毫米、彌陀區達43毫米、梓官區達62毫米、橋頭區47毫米。（編輯：郭諭儒）1110816