高醫槍案挨批「慶記之都」 陳其邁指示最短時間破案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤、洪學廣高雄17日電）高醫今天上午發生槍擊命案，國民黨批槍手光天化日在醫院開槍，高雄又淪為「慶記之都」。高雄市長陳其邁說，初步調查疑為仇殺，他已指示警方務必最短時間內破案。

對於這起槍擊案，國民黨高雄市長參選人柯志恩發布訊息說，最近高雄一點都不平靜，人民一點都不心安，警察局長不久前才說高雄治安優質，陳其邁也自豪說高雄改善槍擊比例六都第一，但今天卻發生槍擊事件，讓人震驚。

柯志恩說，很多從政者非常喜歡強調大建設、大投資，但是人民只要小安全、小幸福、小心安，今天在救命的地方發生致命的槍擊事件，從政者應該好好檢討。

高雄市議會國民黨團也發布新聞稿表示，去年高雄連續發生槍擊案，被譏笑「慶記之都」，陳其邁前幾天才在議會表示高雄槍擊案降幅第一，如今竟有槍手光天化日在高醫開槍，讓高雄彷彿又重回去年淪為「慶記之都」的恐怖陰影中。

國民黨高市議員陳美雅說，此事凸顯高雄黑槍氾濫情形嚴重，希望陳其邁能夠正視，真正保障市民生命財產的安全，及人身安全。

陳其邁下午在臉書發文表示，高醫上午發生一起槍擊案，警察局第一時間已掌握狀況、追查動機與嫌犯行蹤，警察局長並於現場指揮偵辦。警方初步調查疑為仇殺，並已經掌握對象。

陳其邁強調會嚴懲緝凶，而他也到高醫慰問家屬與高醫員工，並指示警察局務必於最短時間內緝凶破案。目前警察局專案小組已掌握犯嫌身分，積極查緝中。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院上午10時5分發生槍響，56歲王男在1樓耳鼻喉科候診區等待看診時，突遭1名男子靠近連開2槍，王男頭部、右胸中彈，搶救2小時多仍宣告不治。（編輯：黃世雅）1110817