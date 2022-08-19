男子求愛美髮店前員工不成 遷怒老闆3度砸車

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高雄市警察局前鎮分局19日指出，38歲劉姓男子疑因向前鎮區某間美髮店前員工求愛不成，他一氣之下遷怒吳姓老闆，日前竟朝吳男停在騎樓的轎車噴漆砸車。（高雄市前鎮警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年8月19日

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄劉姓男子疑因求愛美髮店前女員工不成，又懷疑店家吳姓老闆阻撓，10日、14日2度噴漆砸毀吳男轎車，劉男不僅拒絕警方傳喚，今天清晨再度砸車，全案依毀損罪送辦。

高雄市政府警察局前鎮分局今天中午發布訊息指出，38歲劉男疑因向前鎮區一心路上某間美髮店前員工求愛不成，一氣之下遷怒吳姓老闆，10日、14日騎車朝吳男停在騎樓轎車噴漆砸車。

警方經調閱監視器畫面，通知劉男到案說明，但他15日收到通知書後，不但拒絕到案，今天清晨6時許又前往砸車，劉男中午到派出所後因情緒不穩，警方依毀損罪報請高雄地檢署檢察官核發拘票，聲請相關強制處分送醫。

警方調查，劉男4年前到美髮店附近上班，對美髮店助理一見傾心，但助理3年前離職後。他又懷疑吳男從中作梗，情緒失控下砸車。（編輯：郭諭儒）1110819