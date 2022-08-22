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小貨車誤認遇竊跌落魚池 竟是手剎車沒拉搞烏龍

2022/8/22 10:46
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（中央社記者黃國芳嘉義縣22日電）嘉義縣大林鎮昨晚發生一輛小貨車以為遭竊不慎跌落中林釣魚池，消防局動員人力救人，結果吊起車輛，無發現竊賊，警方今天表示，車輛無破壞痕跡，研判是手剎車沒拉滑落魚池。

嘉義縣消防局於昨天晚上8時55分經警察局轉報，大林鎮中林釣魚池有一輛車輛不慎跌落，立即派遣大林、大美、雙福、新港及水上等分隊前往打撈，現場為小貨車跌落約2公尺深的水池，車內尚無人員受困，利用吊車將小貨車吊離後，由潛水人員再次搜索也無發現。

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這輛小貨車車主昨天晚間回家吃晚餐後，返回中林釣魚池發現停放在魚池旁的小貨車不見，以為遭竊，並看見小貨車掉入池底，立即向警方報案，警消擔心竊賊可能連人帶車落水，緊急打撈，均無任何發現。

嘉義縣警察局民雄分局大林分駐所今天表示，被打撈上來的小貨車內外並無被破壞的痕跡，小貨車也沒有拉手剎車，加上車主停放小貨車的位置為一處斜坡，研判是車主一時疏忽，忘了拉手剎車，才造成小貨車後退滑落魚池。（編輯：謝雅竹）1110822

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