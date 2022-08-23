柬埔寨人口販運頻傳 羅秉成盼國際合作強力打擊

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）柬埔寨打工詐騙案頻傳，移民署今天舉辦防制人口販運國際工作坊，邀請國內外團體聚焦人口販運趨勢及防制探討，行政院政務委員羅秉成說，盼藉國際合作強力打擊人口販運問題。

移民署今天舉辦「2022年防制人口販運國際工作坊」，由羅秉成、內政部政務次長陳宗彥、法務部政務次長蔡碧仲及吐瓦魯、馬紹爾等2國大使共同進行啟動儀式。

羅秉成致詞表示，這次活動適逢柬埔寨人口販運案發生當下，格外具有意義，人口販運集團的手段也趁疫情和科技進步而不斷演化，近幾年發現人口販運以人力作為犯罪工具的類型也變多，政府單位必須要更加緊密合作才能克服挑戰。

他指出，柬埔寨人口販運案的發生時、地值得大家討論，有可能是當地犯罪成本最低，且可能受特定勢力保護而難以追緝犯罪集團；另拜科技之賜降低犯罪成本，使得網路跨境犯罪猖獗，像是身分隱匿、詐騙工作廣告來源都不易查知，以及虛擬貨幣支付工具增加金流查緝難度，讓整個人口販運型態產生急遽變化。

面對柬埔寨犯罪問題，羅秉成說，政府部門在短時間內形成專案辦理，其實是各部會長期在人口販運問題的協力合作和跨部會力量，透過「預防檢討、即時勸阻、積極救援、嚴格究辦」作法，希望藉機一舉清掃國內販運人口集團，並在掃蕩打擊人口販運和保護被害人之間尋求有效國際合作，包括被害人原屬國、過境國和目的國，提出綜合性國際合作，包括泰國、越南、馬來西亞、美國和澳洲等。

陳宗彥隨後也表示，這個活動已邁入第14年，且疫情期間也未停歇，因為防阻人口販運工作要不斷持續，且疫情期間也發現新的犯罪模式出現，透過團隊合作、共同打擊。

同時，今年是台灣邁入第13年被國際評比為全球防制人口販運評比第一級國家，有此成果，除為執法單位之間充分合作外，也是許多NGO團體給予協助和支持。

陳宗彥指出，近來國內都很關心國際犯罪事件，政府已透過跨部會合作，將國內、外團隊充分搭配，一起打擊人口販運並獲成果，像是和國外當地台商、NGO團體協力合作，未來會持續努力，也希望藉此活動多方討論，讓人口販運議題在國際上能逐漸消失，並實質打擊不法分子。

媒體會中聯訪詢問近期是否會進行掃黑以壓制國內人口販運集團？陳宗彥表示，內政部和法務部上周已宣誓打擊不法，全國警方也在嚴厲執法，絕不容人口販運集團利用國人來製造個人或組織利益，將嚴正執法且無時程限制。

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移民署透過新聞稿表示，「2022年防制人口販運國際工作坊」為期1天半，探討議題聚焦「疫情下人口販運之新趨勢及新興防制對策」、「數位科技在人口販運上所扮演之角色」和「對於人口販運犯罪所得之扣押及沒收」等，包括各國駐台使領館人員、各部會及民間NGO團體共約300人出席，共同研討人口販運相關議題，並宣誓打擊跨國犯罪行為。

同時，活動也特別邀請韓國國務總理辦公室女性兒童政策審議委員等4名外國專家學者及國內（外）官方、學者專家及民間組織出席演講或與談，分享運用數位科技防制及偵辦人口販運犯罪、實施沒收及扣押犯罪所得的具體作為及相關建議，有助強化台灣和他國官方或國際性組織的聯結，並提升國內公私部門交流合作關係。（編輯：屈享平）1110823