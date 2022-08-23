殺警案偵破蘇貞昌表揚有功人員 籲國人當堅強後盾

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（中央社記者洪學廣台南23日電）台南殺警奪槍案偵破，行政院長蘇貞昌今天中午前往台南市第三警分局表揚有功員警。他表示，未來將檢討員警執勤安全性，也呼籲國人當警察最堅強後盾，給予最大支持。

台南市2名員警昨天查緝贓車時遭襲殉職，專案小組今天清晨到新竹逮捕46歲凶嫌林信吾。蘇貞昌中午1時許在內政部長徐國勇、警政署長黃明昭、台南市長黃偉哲、台南市政府警察局長方仰寧陪同下前往三分局，現場有功員警排成左右2列，由方仰寧代表接受表揚。

蘇貞昌致詞表示，這起襲警案讓2名英勇警察不幸罹難，非常痛心不捨，總統蔡英文第一時間下令內政部長徐國勇跟警政署長黃明昭南下坐鎮指揮，一定要逮捕緝凶，並慰問殉職員警家屬從優撫卹，協助辦理一切後事。

蘇貞昌說，這起襲警案發生後，可以看到警察同仁不眠不休在各地佈下天羅地網，以最快速度緝拿凶徒，以慰殉職員警在天之靈，同時讓國人放心。非常感謝第一線有功警察同仁。

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他指出，除了過去幾年來對於警察所需的法律修訂、工具給予、減輕執法壓力等改善檢討，在這件案子發生後，也會就凶徒犯案過程、警察執勤作為全盤檢視檢討。未來將進一步周全檢討匪徒趁隙行凶，警察緝兇如何避免憾事發生等。

蘇貞昌提到，這次警方在最快時間徹夜緝捕匪徒到案，讓國人看到有員警犧牲的痛心時刻，仍能勇敢擔起責任堅守任務，完成緝拿匪徒的使命。呼籲國人要當警察最堅強後盾，避免有不肖之徒趁隙為非作歹，給予警察最大支持，減少治安死角。（編輯：孫承武）1110823