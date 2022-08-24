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台南發表電動車滅火機制 實地演練搶救

2022/8/24 17:40（8/24 17:51 更新）
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台南市政府24日發表電動車滅火機制，且實地演練，以利未來電動車火災搶救。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年8月24日
台南市政府24日發表電動車滅火機制，且實地演練，以利未來電動車火災搶救。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年8月24日
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（中央社記者張榮祥台南24日電）全球電動車產業蓬勃發展，但電動車自燃是值得關注探討的議題，台南市政府今天發表電動車滅火機制，且實地演練，以利未來電動車火災搶救。

台南市長黃偉哲今天在台南市消防局後方廣場召開電動車滅火機制成果發表記者會，實地演練台南市自主研發的3種電動車鋰電池滅火方式。內政部次長陳宗彥和消防署長蕭煥章也出席觀摩。

黃偉哲表示，電動車自燃是相當值得被關注與探討的議題，台南市消防局結合產官學研發出完整的電動車搶救機制，對電動車滅火及環境保護都是極重要的里程碑。

台南市政府發布新聞稿指出，電動車鋰電池燃燒時間長達6小時，滅火耗費水量約75公噸，台南市消防局專案成立「電動車鋰電池火災搶救研發小組」，研發出電動車滅火機制如下：

一，窒息方式抑制火勢：鋰電池接觸空氣燃燒高溫達800度，窒息方式可覆蓋車體，預估滅火毯需可承受逾1000度高溫，覆蓋後的滅火毯內尚有剩餘空氣，有助於鋰電池燃燒，再灌入二氧化碳或其他惰性氣體，將使火勢迅速得到控制。

二、以底盤噴水進行降溫：水是最佳降溫利器，以往消防人員都用消防瞄子射水，對火點進行降溫滅火，雖有效但耗水量大，低底盤噴水裝備將有助於第一時間深入車輛底盤降溫，抑制火勢擴大，降低水的使用量。

三、浸漬水槽達全面滅火：使用輕質鋁合金打造移動式水槽，可在4人合力下搬運移動，搭配消防車絞盤，將電動車拉進水槽，在水中滅火，也有機會讓電動車免於全毀命運。（編輯：郭諭儒）1110824

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