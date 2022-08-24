更多編輯台推薦新聞：
韋伯太空望遠鏡公布木星絢麗影像 朦朧光環、南北極光清晰可見
科技

韋伯太空望遠鏡公布木星絢麗影像 朦朧光環、南北極光清晰可見

美國德州大旱 乾涸河床露出1.13億年前恐龍足跡
國際

美國德州大旱 乾涸河床露出1.13億年前恐龍足跡

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重
生活

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄
運動

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

加入不明股市投資群組 台中男3個月遭詐1400萬

2022/8/24 20:18（8/24 20:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨台中市議員羅廷瑋（右）24日陪同張姓男子（左）舉行記者會，張男表示因加入不明投資群組，3個月遭詐逾新台幣千萬元。羅廷瑋除呼籲民眾當心詐騙手法日新月異，也認為應加重國內法律刑責，才能遏止詐騙氾濫。（羅廷瑋提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年8月24日
國民黨台中市議員羅廷瑋（右）24日陪同張姓男子（左）舉行記者會，張男表示因加入不明投資群組，3個月遭詐逾新台幣千萬元。羅廷瑋除呼籲民眾當心詐騙手法日新月異，也認為應加重國內法律刑責，才能遏止詐騙氾濫。（羅廷瑋提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年8月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中市張先生加入通訊軟體股市投資群組，因推薦的飆檔隔天都會漲，一開始想要退款也可立即取回，後來卻被要求連續匯款、想領錢也找不到人，才驚覺被騙，3個月遭詐新台幣1400萬。

張先生今天在國民黨市議員羅廷瑋陪同下召開記者會，他表示，退休後，積極投資，想讓家人過好日子，他在手機看到教導操作買賣股票的簡訊，加入群組後，每天晚上都直播教人如何購買股票，也有專門客服負責財務與協助匯款。

張先生舉例，有一次匯款200萬後，他表示資金需要周轉，可否退錢，24小時內立刻拿回200萬，讓他確信這不是騙人的，而且對方所說的飆檔，隔天也都會漲，讓他更堅信不疑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

投資越來越多，最後想提錢卻被要求匯款300萬，才能激活退款按鈕，張先生表示，聽到「激活」，才驚覺可能受騙，因為「激活」是大陸用語，從此再也連絡不到任何人，抵押祖產貸款投資，如今血本無歸，報警也被告知破案機會渺茫，痛苦萬分。

羅廷瑋表示，詐騙集團騙人手法日新月異，善用規避台灣的法律，嫌疑犯押解回台多半因罪證不足被無罪釋放，讓罪犯肆無忌憚且前仆後繼前往國外從事詐騙工作；除要加強國際間打擊犯罪的合作機制外，更應加重國內法律刑責，才能遏止詐騙集團一再犯罪。（編輯：陳仁華）1110824

羅廷瑋
台中5歲女童疑遭幼兒園助教性侵 檢警調查釐清 中市園道工程工序延後 讓鳳頭蒼鷹雛鳥安心成長
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族