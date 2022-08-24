加入不明股市投資群組 台中男3個月遭詐1400萬
2022/8/24 20:18（8/24 20:36 更新）
國民黨台中市議員羅廷瑋（右）24日陪同張姓男子（左）舉行記者會，張男表示因加入不明投資群組，3個月遭詐逾新台幣千萬元。羅廷瑋除呼籲民眾當心詐騙手法日新月異，也認為應加重國內法律刑責，才能遏止詐騙氾濫。（羅廷瑋提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年8月24日
（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中市張先生加入通訊軟體股市投資群組，因推薦的飆檔隔天都會漲，一開始想要退款也可立即取回，後來卻被要求連續匯款、想領錢也找不到人，才驚覺被騙，3個月遭詐新台幣1400萬。
張先生今天在國民黨市議員羅廷瑋陪同下召開記者會，他表示，退休後，積極投資，想讓家人過好日子，他在手機看到教導操作買賣股票的簡訊，加入群組後，每天晚上都直播教人如何購買股票，也有專門客服負責財務與協助匯款。
張先生舉例，有一次匯款200萬後，他表示資金需要周轉，可否退錢，24小時內立刻拿回200萬，讓他確信這不是騙人的，而且對方所說的飆檔，隔天也都會漲，讓他更堅信不疑。
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投資越來越多，最後想提錢卻被要求匯款300萬，才能激活退款按鈕，張先生表示，聽到「激活」，才驚覺可能受騙，因為「激活」是大陸用語，從此再也連絡不到任何人，抵押祖產貸款投資，如今血本無歸，報警也被告知破案機會渺茫，痛苦萬分。
羅廷瑋表示，詐騙集團騙人手法日新月異，善用規避台灣的法律，嫌疑犯押解回台多半因罪證不足被無罪釋放，讓罪犯肆無忌憚且前仆後繼前往國外從事詐騙工作；除要加強國際間打擊犯罪的合作機制外，更應加重國內法律刑責，才能遏止詐騙集團一再犯罪。（編輯：陳仁華）1110824
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