加入不明股市投資群組 台中男3個月遭詐1400萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中市張先生加入通訊軟體股市投資群組，因推薦的飆檔隔天都會漲，一開始想要退款也可立即取回，後來卻被要求連續匯款、想領錢也找不到人，才驚覺被騙，3個月遭詐新台幣1400萬。

張先生今天在國民黨市議員羅廷瑋陪同下召開記者會，他表示，退休後，積極投資，想讓家人過好日子，他在手機看到教導操作買賣股票的簡訊，加入群組後，每天晚上都直播教人如何購買股票，也有專門客服負責財務與協助匯款。

張先生舉例，有一次匯款200萬後，他表示資金需要周轉，可否退錢，24小時內立刻拿回200萬，讓他確信這不是騙人的，而且對方所說的飆檔，隔天也都會漲，讓他更堅信不疑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

投資越來越多，最後想提錢卻被要求匯款300萬，才能激活退款按鈕，張先生表示，聽到「激活」，才驚覺可能受騙，因為「激活」是大陸用語，從此再也連絡不到任何人，抵押祖產貸款投資，如今血本無歸，報警也被告知破案機會渺茫，痛苦萬分。

羅廷瑋表示，詐騙集團騙人手法日新月異，善用規避台灣的法律，嫌疑犯押解回台多半因罪證不足被無罪釋放，讓罪犯肆無忌憚且前仆後繼前往國外從事詐騙工作；除要加強國際間打擊犯罪的合作機制外，更應加重國內法律刑責，才能遏止詐騙集團一再犯罪。（編輯：陳仁華）1110824