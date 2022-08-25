普悠瑪翻車事故釀18死 二審10/27宣判

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（中央社記者劉世怡台北25日電）台鐵第6432次普悠瑪列車3年前翻覆釀18人死亡，司機員尤振仲一審遭判4年半。二審今天開庭，尤振仲律師說，尤振仲沒有過失，應判無罪或輕判。法官諭知辯論終結，10月27日宣判。

二審台灣高等法院今天開庭，公訴檢察官論告時指出，尤振仲明知列車異常，卻行經22站不停，明顯有過失；尤振仲表示，司機員要停車須經調度員同意及指示，不能說停就停，且當天後頭還有一輛太魯閣號。

被害人及死者家屬紛紛表示，台鐵枉顧人命，可以制止悲劇，卻不去做，現在把責任推給尤振仲，當天給尤振仲一輛故障列車，明明樹林有備用車也不使用，似乎沒人說實話，請求法官調查清楚，給予公道。

尤振仲表示，對於被害人及家屬的說法，感到無比欣慰。尤振仲還說，駕駛火車6年，沒能把旅客安全載到目的地，是他一輩子的傷痛；案發當天他要按電門、要接收指令、要回報、還要故障排除，又要剎車，當下只覺得車速有比平常快，但不確定有無超速，之後醒來已躺在醫院。

尤振仲的委任律師表示，台鐵局從採購到人事，甚至是運轉、維修、組織的管理都積弊難改，台鐵的問題非一朝一夕造成，是長期以來的真實現況，如果換成其他司機員來駕駛，悲劇也會發生，難認尤振仲有過失犯行，請求判他無罪，若真有違失，也請求給予輕判。

全案緣於，台鐵第6432次普悠瑪列車2018年10月21日行經宜蘭新馬站時翻覆，造成18人死、200多人受傷。宜蘭地檢署將尤振仲等人起訴。

一審宜蘭地方法院去年10月間，認定尤振仲當時誤因ATP系統故障，違反台鐵局相關規定，在宜蘭大溪站前約1.8公里處時擅自關閉ATP系統，且他關閉ATP系統後，列車隨即又發生動力自動切斷的情形，之後於列車停靠宜蘭站、羅東站時，也都未依規定重新開啟回復ATP自動防護系統的功能。

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一審指出，尤振仲從羅東站出發後，明知ATP系統是司機員駕駛列車的輔助設備，ATP系統關閉時，司機員仍應提高注意力，留意行車沿線的號誌、號訊及標誌，並遵守行車速限，但列車之後的速度竟達到時速141公里，同時在列車行駛期間，他仍持續與機車調度員、檢查員通聯，未注意新馬站彎道車速應低於時速75公里的規定，列車之後出軌翻覆。

一審法院認為，尤振仲因相關嚴重疏失，造成這起嚴重事故，又犯後否認犯行，未見悔意，犯後態度不佳，依過失致死等罪，判處有期徒刑4年6月；同案2名台鐵局被告獲無罪。全案經上訴，二審由高院審理。（編輯：李錫璋）1110825