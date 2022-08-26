高雄木工遭搜私藏M10衝鋒槍 每分鐘可射擊上千發

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）高雄余姓木工遭檢舉持有槍械跟毒品，高市刑大前往搜出毒咖啡包跟安毒，並搜出每分鐘可射擊上千發，名列十大名槍的M10衝鋒槍，經鑑定具殺傷力，全案依槍砲和毒品罪送辦。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天召開記者會指出，偵四隊12分隊偵辦29歲余姓木工疑似持有毒品跟槍械案，報請橋頭地檢署指揮偵辦，案經專案小組數月跟監蒐證，8月4日前往余男仁武區住處搜索，當場搜出安非他命、毒咖啡包等證物。

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高市刑大偵四隊隊長宋國源指出，余男遭查獲後，原僅坦承吸毒，否認持有槍枝。但眼尖幹員從抽屜夾層內找到2顆內90制式手槍子彈，經再三詢問突破心防，余男才坦承持有美製M10衝鋒槍、子彈10顆，初步鑑識槍枝具殺傷力。全案訊問後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪，移送橋頭地檢署偵辦。

宋國源說，余男雖供稱衝鋒槍是多年前由已故友人寄放，但警方對其說法存疑。經查M10制式衝鋒槍曾被譽為十大名槍之一，特色在於精巧且易於攜帶，殺傷力極大，有效射程50公尺，每分鐘可射擊上千發子彈。 （編輯：黃世雅）1110826