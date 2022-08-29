富男持刀搶超商 口罩遮車牌仍遭逮查獲贓款

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）台中市39歲簡姓男子家中富裕，疑為吸毒涉嫌持開山刀到苗栗三義超商恐嚇店員並搶走近新台幣5萬元現金，犯案過程刻意以口罩遮掩車牌，仍在當天遭苗栗警方查緝到案，並追回全數贓款。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長張中今天接受媒體聯訪表示，26日清晨5時許三義鄉1間超商驚傳遭歹徒持刀搶劫，歹徒得手後駕車往國道南下逃逸，分局獲報後，立即與苗栗縣警察局刑警大隊成立專案小組進行調查，並報請苗栗地檢署指揮偵辦。

警方透過以車追人方式，發現簡男利用清晨人車較少時，以口罩將前後車牌遮蔽，從台中駕車到三義地區鎖定超商持刀搶劫，得手後駕車返回台中，並改搭乘計程車到住家附近汽車旅館躲藏。

專案小組抽絲剝繭掌握犯嫌行蹤，趁簡男外出購物時，查緝員警一擁而上當場制伏，並在犯嫌身上查獲4萬9000餘元贓款及一級毒品等證物。

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查緝員警除了在嫌犯身上起獲贓款外，也在嫌犯家中房間的暗格內，查獲作案用長達50公分的開山刀和當時所穿衣物，全案在發生11小時後宣告偵破，所得贓款全數追回發還被害人。

查緝團隊側面得知，簡男居住在台中市區，家中十分富裕，卻把錢都用來購買毒品，有多項吸毒、竊盜前科，這一次持刀搶劫，即使人贓俱獲，仍矢口否認犯行。全案依強盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦並經法院裁准羈押。（編輯：張銘坤）1110829