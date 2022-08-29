博奕網站假投資真詐騙 金警提醒「明牌」犯罪

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（中央社金門29日電）台中檢方日前破獲一個「假投資、真詐騙」博奕網站，查扣流動賭資5億元。金門警方今天提醒，近來盛行假借提供精準預測線上賭博平台「明牌」，佯稱投資迅速獲利，實則為詐騙賭客手法。

台中地檢署指揮金門縣警察局刑警大隊、台中市警局刑大偵7隊、特勤中隊，以及新竹市警局刑大隊偵3隊，這個月15日在台中市直搗賭博機房藏匿處，到案的江男租用社區住宅為掩護，實際從事假投資博奕犯罪。

檢警查獲贓證物，包括犯案用電腦主機4台、螢幕6台、手機10支、現金新台幣4萬5200元、流動賭資約5億餘元。初步清查至少16人被騙，訊後移送台中檢方偵辦。

金門警方溯源追查民眾在假投資博奕網站遭詐騙案，發現犯嫌透過臉書、LINE等社群平台，聲稱小額投資可獲取高額利潤，吸引賭客加入下注；等民眾存入一定金額後，修改賭博網站後端程式使其誤認賭博網站贏率高，待民眾再加碼投注金額後血本無歸。

金門警方今天表示，江嫌先利用通訊軟體臉書或LINE「交朋友」博取賭客信任後，隨即邀請賭客加入集團預先設計群組內。群內集團成員皆申請5至10個假帳號不等，再以「1人分飾多角」在群組內張貼帶牌贏錢貼文。

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接續由江男或其他集團成員以假帳號陸續回復贏錢感言帶風向，讓賭客信以為真，最後加碼付出大筆資金投注後血本無歸。江嫌等人在機房屋內設置神明廳供俸，祈求神明保佑賺大錢，豈料仍遭逮獲送辦。

金警呼籲民眾，近來盛行假借能提供精準預測線上賭博平台「明牌」，佯稱投資能迅速獲利，實則為詐騙賭客手法；另COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，許多人為尋求工作收入應徵賭博機房工作，經營賭博行為並未合法，舉凡拉客、客服、設計及維護賭博網站或美工人員都將成為共犯。（編輯：黃世雅）1110829