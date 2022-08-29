男子臉書造謠傳單有迷藥 警依社維法送辦

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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）屏東詹姓男子在臉書社團張貼「傳單有迷藥」等內容，造成民眾恐慌，警方通知到案說明，認為他散布謠言，依違反社會秩序維護法送辦。

詹姓男子今天上午7時許，在臉書（facebook）恆春半島公共事務討論社團貼文「有人發傳單不要拿，上面有迷藥會被迷暈」，還稱「這是我姪女發生的真實事件」、「傳單有拿去給警方檢測出有藥物的反應」等語，文章張貼後立即遭數十次轉傳分享及民眾留言，除了關心案情外，還有民眾氣憤留言說要把兇嫌「抓出來」，已造成民眾恐慌。

恆春警方表示，獲報後立即清查轄區內的各駐派出所，均未接獲相關報案，並同步通知詹男到案說明。

詹男到案指稱，張貼內容是在Line群組內聽到的一段錄音，就怕有其他民眾受害，才會用文字張貼在臉書社團。

警方表示，詹男行為已成為謠言散布者，涉違反社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，警詢後依違反社維法移請台灣屏東地方法院簡易庭裁處。

恆春分局長林明波呼籲，網路上充斥各種謠言、假訊息，民眾多查證、不傳謠，當個有智慧的現代網路使用者。（編輯：郭諭儒）1110829