郵局前揮刀男遭搜出7把刀 中市警局長力挺大膽用槍

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）50歲王姓男子今天在郵局外持刀揮舞，員警獲報持槍警戒並制伏，隨後在男子身上、車廂搜出7把刀，依恐嚇公眾罪送辦。台中市警察局長蔡蒼柏對此表示，力挺警方大膽用槍。

台中市清水警分局今天中午12時54分接獲民眾報案，清水區中山路上郵局外面，有男子持刀胡亂揮舞，擔心是隨機殺人案，警方立刻啟動快打警力，員警到場後發現，王男持一把短刀揮舞，嘴上念念有詞，員警將他制伏後，隨後帶回派出所。

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台中市警察局長蔡蒼柏今天在臉書PO文指出，男子精神狀態不穩且手持刀械喃喃自語，在員警合力壓制下，現場無人傷亡，並從身上及車廂內搜出7把刀械，王男依恐嚇公眾罪移送法辦。蔡蒼柏說：「我鄭重重申，同仁只要遇歹徒持凶器，就大膽正確用槍，事後訴訟由警局全面協助」。

目擊民眾也說，現場看到3名警察的手槍都已上膛，網友紛在警局長臉書留言表示支持警察在緊急狀態下用槍。（編輯：郭諭儒）1110829