台中狼師案 蔡其昌：市府拖延太久應說明清楚

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民進黨台中市長參選人蔡其昌（前左3）30日前往中區第二市場出席市政座談會，對於受到外界關心的台中狼師案，他受訪表示，受害人4月間已提出檢舉，受理後為何拖延那麼久，市府應該說明清楚。中央社記者郝雪卿攝 111年8月30日

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中市發生狼師案，已有3名女性受害人提出檢舉，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，受害人4月間已提出檢舉，受理後為何拖延那麼久，市府應該說明清楚。

蔡其昌下午前往中區第二市場出席市政座談會，並接受媒體聯訪。對於受到外界關心的台中狼師案，蔡其昌認為，這個事件其實市府可以協助的事情很多，但市府涉嫌怠惰與忽視，拖延到現在才向社會大眾講「放心」。

他說，受害人在4月間就已向台中市政府提出申訴，為什麼到現在事情鬧得沸沸揚揚、公民團體出來控訴才講請大家放心？

他指出，中市府涉嫌從4月掩蓋、包庇到現在才願意處理，狼師案現在讓家長憂心忡忡，台中市長盧秀燕不能再當自己是個路人，除應盡速組成專案小組，更應該向大家解釋，為什麼這個事件可以拖延那麼久？

蔡其昌表示，市府不應該再有任何包庇的動作，盧秀燕對加害人行為沒有任何的態度，而市府卻針對揭發這些事情的公民團體進行攻擊、抹黑，他覺得都是很荒唐的，市府應該要亡羊補牢，必須盡快進行專案調查、擴大範圍調查，好好地與受害人及相關團體合作，釐清案件真相。

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他認為，一方面還給受害人公道與真相，另一方面是如何防堵事情再次發生，這是現階段市府應該要做的，但是除了講請大家放心，沒有看到市府在這個階段做了什麼，應該要好好檢討，加緊腳步啟動受害人與公民團體提出的建議。

對此，台中市教育局聲明，透過普查、司法、行政及狼師檢舉專線「4箭齊發」追究到底；26日已宣布全面普查；今天已就這名黃姓教師擔任導師的班級學生為對象寄發調查信，而且會持續寄發；至於其餘職務所待過的學校，也正整理名單及通訊資料中，近日內陸續進行問卷調查，找出潛在受害人。（編輯：戴光育）1110830