中檢偵破柬埔寨販運集團 聲押2幹部獲准

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中地檢署偵破柬埔寨販運集團，此集團採取「豬仔一條龍」服務，2個月間成功載送20多名被害人出國，台中地檢署向台中地院申請羈押集團旗下朱姓幹部等2名成員獲准。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，8月29、30日兵分多路，拘提、搜索柬埔寨人蛇集團旗下朱姓幹部等2名成員，通知多名證人到案釐清。

檢警調查，此集團採取「豬仔一條龍」服務，吸收白牌車司機，由柬埔寨成員辦理貸款，以輕鬆賺取高薪誘騙被害人上鉤後，由朱姓幹部等人負責載送害人，辦理護照、偽造小黃卡，並送往日租套房集中住宿，出國當日再由司機載往機場搭機出境。

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檢警指出，被害人到柬埔寨下飛機後護照即被扣留，並強迫加入集團工作償還欠債，如果業績不佳或向外求救，就會被關至小黑屋拘禁、凌虐，藉此控制被害人，並向在台家屬勒索贖金。犯罪集團從今年6月至8月間，已成功載送20多名被害人出國。

檢察官訊後認定朱姓幹部涉嫌違反組織犯罪防制條例、人口販運防制法、刑法偽造文書、意圖營利以詐術使人出國罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：郭諭儒）1110831