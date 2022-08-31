法官離任 陳水扁教唆偽證案換吳定亞任陪席

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（中央社記者劉世怡台北31日電）前總統陳水扁被控涉教唆偽證案，目前由高院更一審中，但已停止審判。由於陪席法官調職離任，高院今天以公開人工抽籤方式辦理分案，由中籤的吳定亞擔任陪席法官。

前總統陳水扁等人被控國務機要費貪污、洗錢、南港展覽館及龍潭購地等4案，一審承由審判長蔡守訓、受命法官徐千惠及陪席法官吳定亞所組成的合議庭審理。吳定亞後來轉調民事庭，幾年前才又轉到刑事庭。

台灣高等法院指出，吳定亞在本件並未達法定須迴避要件，因此仍在籤筒中，本件今天分案完成，合議庭若有需迴避理由，再行依法處理。

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高院公告指出，原本擔任教唆偽證案的陪席法官劉元斐調職離任，台灣高等法院今天依法官會議決議，以公開人工抽籤方式辦理分案，結果由吳定亞中籤擔任陪席法官，後續將與原合議庭審判長林怡秀及受命法官蔡羽玄組成合議庭審理。

陳水扁因失智及巴金森氏症等症狀，獲得保外就醫，他所涉停審、尚未定讞案件，包含二次金改案、侵占總統府機密文件案及教唆偽證案；另所涉國務機要費案部分，日前已獲免訴確定。（編輯：方沛清）1110831