中市府解聘狼師 蔡其昌：追真相才是受害者期盼正義

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中市黃姓教師遭檢舉25年前長期性侵女學生，今天性平會審議結果予以重懲包含解聘、沒有退休金。民進黨台中市長參選人蔡其昌說，「追查真相才是受害者期盼的正義」。

蔡其昌透過新聞稿指出，市府經過4個月調查，毫無進度，受害者與家屬更因身分被洩露，而被狼師騷擾二度傷害，不得已在人本教育基金會陪同下站出來控訴狼師惡行與市府怠惰，卻遭受市府官員造謠抹黑，三度傷害，市府遲至今天才在輿論壓力下宣布解聘。

蔡其昌表示，誰洩密受害者身分，造成受害人二度傷害的，調查了嗎？市府局處首長發言三度傷害受害者與人本教育基金會，究責了嗎？市府對該案未依法處置，遲至4個月後人民站上街頭、輿論炸鍋後才緊急滅火，市長盧秀燕一路迴避沒有任何態度，讓人非常痛心。

蔡其昌強調，解聘狼師只是開始，追查真相才是受害者期盼的正義，要求市府應繼續擴大調查，包含3間學校與1間補習班的可能受害者，採併案調查，釐清案情脈絡與真相。對於市府延宕、忽視校園性侵受害者行為，應究責檢討並改善性平環境，才能讓更多受害者願意站出來相信政府。

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人本教育基金會日前接獲投訴，黃姓教師在25年前擔任國中資優班導師時，利用權勢性侵女學生，並威脅不得分手或公開此事，否則將進行報復。女學生（A女）受害時間長達4年多。依人本教育基金會中部辦公室統計，累計已有3名受害者。該案被稱為「台中房思琪」案。

台中市性別平等委員會歷經4個月時間調查，至少5次約談相關人員，今天結果出爐予以黃師重懲，包括解聘、永不錄用、沒有退休金。依性平會法定流程，審議結果出爐，在給予當事人書面陳述機會，還將召開最後一次會議，確認是否維持原決議。（編輯：孫承武）1110902