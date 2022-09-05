更多編輯台推薦新聞：
颱風警報期間減為中颱又變回強颱 軒嵐諾1980年後唯一
生活

颱風警報期間減為中颱又變回強颱 軒嵐諾1980年後唯一

大谷翔平達100全壘打400三振 大聯盟史上第2人
運動

大谷翔平達100全壘打400三振 大聯盟史上第2人

小威廉絲27年球后之路 從街頭打進大滿貫賽初心不變
運動

小威廉絲27年球后之路 從街頭打進大滿貫賽初心不變

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台南越籍移工命案警方逮3嫌 2收押1偵訊中

2022/9/5 05:56（9/5 06:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
越南籍逃逸移工潘姓男子3日凌晨在台南市安南區遭人持利刃攻擊致死，警方4日晚間前往台中市逮捕第3名嫌疑人團姓男子（前右2）到案。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月5日
越南籍逃逸移工潘姓男子3日凌晨在台南市安南區遭人持利刃攻擊致死，警方4日晚間前往台中市逮捕第3名嫌疑人團姓男子（前右2）到案。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南5日電）越南籍逃逸移工潘姓男子3日凌晨在台南市安南區民宅遭人持利刃攻擊致死，警方先後逮捕3名涉案的越南籍男性移工，2人今天凌晨被台南地方法院裁定羈押禁見，1人檢警偵訊中。

警方在案發後初步調查發現，31歲潘姓男子因涉及不能安全駕駛案件遭台中地檢署通緝中，3日凌晨1時許疑似在安南區民宅內與其他越南籍同鄉發生衝突，遭人以銳器攻擊致死，身上有12處傷口，其中1處深及臟器，涉案者共3人，主嫌疑似與潘男因感情糾紛結怨。

台南市政府警察局第三分局指出，3日案發後先循線尋獲涉案車輛，並在安南區查獲黎姓及阮姓2名嫌疑人到案，訊後解送至台南地檢署偵辦，並研判另一名嫌疑人團姓男子潛逃藏匿在台中，專案小組循線於昨晚8時許，在台中市潭子區逮捕團男歸案。

阮、黎2名嫌疑人昨天經台南地檢署檢察官複訊後向台南地方法院聲押，台南地方法院今天凌晨裁定2人皆收押禁見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台南地院發布新聞稿指出，阮男在偵查中曾稱有持鐵棍與團姓犯嫌前往死者住處，黎男向警方供承團姓犯嫌有提過曾因感情問題與死者吵過架，又於偵查時供承有騎車搭載團男及阮男前往死者住處，且知道團男帶有長約60公分刀械及鐵棍，案發後再搭載2人離開現場，足認阮、黎2人均涉犯殺人罪嫌疑重大。

台南地院指出，阮、黎2人涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，事後刪除手機內資料，有湮滅證據或勾串共犯之虞，且有相當理由及事實足認有逃亡之虞，應予羈押並禁止接見、通信。（編輯：陳彥鈞）1110905

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族