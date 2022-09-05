台南越籍移工命案警方逮3嫌 2收押1偵訊中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南5日電）越南籍逃逸移工潘姓男子3日凌晨在台南市安南區民宅遭人持利刃攻擊致死，警方先後逮捕3名涉案的越南籍男性移工，2人今天凌晨被台南地方法院裁定羈押禁見，1人檢警偵訊中。

警方在案發後初步調查發現，31歲潘姓男子因涉及不能安全駕駛案件遭台中地檢署通緝中，3日凌晨1時許疑似在安南區民宅內與其他越南籍同鄉發生衝突，遭人以銳器攻擊致死，身上有12處傷口，其中1處深及臟器，涉案者共3人，主嫌疑似與潘男因感情糾紛結怨。

台南市政府警察局第三分局指出，3日案發後先循線尋獲涉案車輛，並在安南區查獲黎姓及阮姓2名嫌疑人到案，訊後解送至台南地檢署偵辦，並研判另一名嫌疑人團姓男子潛逃藏匿在台中，專案小組循線於昨晚8時許，在台中市潭子區逮捕團男歸案。

阮、黎2名嫌疑人昨天經台南地檢署檢察官複訊後向台南地方法院聲押，台南地方法院今天凌晨裁定2人皆收押禁見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南地院發布新聞稿指出，阮男在偵查中曾稱有持鐵棍與團姓犯嫌前往死者住處，黎男向警方供承團姓犯嫌有提過曾因感情問題與死者吵過架，又於偵查時供承有騎車搭載團男及阮男前往死者住處，且知道團男帶有長約60公分刀械及鐵棍，案發後再搭載2人離開現場，足認阮、黎2人均涉犯殺人罪嫌疑重大。

台南地院指出，阮、黎2人涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，事後刪除手機內資料，有湮滅證據或勾串共犯之虞，且有相當理由及事實足認有逃亡之虞，應予羈押並禁止接見、通信。（編輯：陳彥鈞）1110905