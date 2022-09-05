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宿舍曬衣糾紛刺死同事 泰國移工判15年定讞

2022/9/5 11:33
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（中央社記者林長順台北5日電）泰國籍移工阿塔因不滿同事西瓦懷疑他偷走襪子，2人去年5月間在宿舍曬衣間發生衝突，阿塔持水果刀刺殺西瓦致死。二審依殺人罪判處阿塔15年徒刑。最高法院今天駁回上訴定讞。

判決指出，阿塔（PENSAWAT DAEW）與西瓦（NAMPRASIT SIWA）同為泰商聘僱並派駐在一家營造公司在桃園的泰國籍移工，均居住在由建設公司所提供宿舍內。

判決表示，阿塔於民國110年5月9日晚間在宿舍曬衣間內，因不滿西瓦懷疑他竊取襪子而生口角爭執，竟自宿舍內拿取水果刀刺向西瓦多次，西瓦被送醫急救後，因左肺肋膜囊腔內大量出血及血胸而死亡。

阿塔在法院審理時，坦承持刀刺向西瓦，但辯稱當時西瓦拿大菜籃要攻擊他，就用左手擋住菜籃，右手拿刀子要嚇西瓦，不清楚何時刺到西瓦，並沒有殺人故意。

法院調查，阿塔於事發前自宿舍內拿取水果刀，隨身攜帶，並非用於應變防衛或恫嚇，而是刻意要作為攻擊器具，且阿塔持刀刺向西瓦，下手之猛、刺入之深，已達致命程度，非正當防衛，有殺人犯意。

一、二審均依殺人罪判處阿塔有期徒刑15年，於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1110905

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