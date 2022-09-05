台中房思琪案 綠批3局長違法、藍肯定依法行政

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中房思琪案，民進黨台中市議會黨團今天痛批市府3局長違法、包庇、放話攻擊社團，要求市長盧秀燕表態，不要讓受害女孩暗夜哭泣，國民黨團台中市議會黨團則肯定市府依法行政。

台中市議會今天召開定期會，盧秀燕腿傷後第一次出席市議會。有關台中房思琪案，市府上週召開性平會予以黃師重懲，包括解聘、永不錄用，沒有退休金等。

民進黨籍市議員張家銨表示，市府對此案處理態度荒唐，依教育法規定，狼師應在1個月內解聘，教育局接獲檢舉100多天卻未處理，教育局長楊振昇還違法，包庇的法制局長李善植及在網路攻擊替受害者發聲的人本教育基金會的新聞局長鄭照新，都不應該出席大會。

民進黨籍台中市議員蔡耀頡、陳淑華都要求清點人數，國民黨團則要求依照議程開會，議長張清照宣布休息10分鐘後，後來因人數不足，宣布散會。

民進黨團隨後召開記者會，總召江肇國表示，3個局長違法、抹黑、包庇，盧秀燕卻只會說放心、生日快樂，市府知道在暗夜中哭泣的台中女孩嗎？民進黨團無法跟只想敷衍、演戲的市府官員繼續開會，要求盧秀燕對此案表態。

國民黨團台中市議會黨團書記長吳瓊華表示，台中市教育局依法行政，且給予性平委員獨立調查空間與時間，毋枉毋縱，但民進黨市議員杯葛大會進行，無視自治條例的進程，將所有議員的提案都封殺。

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對此，楊振昇透過文字稿表示，教師與校長適用的法規不同，今年4月黃師被檢舉時是校長身分，因教育部函示，校長不受「教師法」予以停聘靜候調查的規定，因此性平會無法在調查期間予以停聘。

楊振昇強調，教育局4月19日接到A女檢舉，事件發生在25年前，性平會需時間深入調查，屬實就嚴懲，教育局主動請檢方偵辦，找出其他潛在受害者，為受害者伸張正義，市府一切依法辦理，可受公評。（編輯：卞金峰）1110905