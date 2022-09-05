證人詰問結束交保無望 羈押半年戴寧當庭淚灑

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（中央社記者黃國芳嘉義市5日電）無黨籍嘉義市議員戴寧被控詐領助理費案，嘉義地院今天開庭，交互詰問最後的證人，律師聲請交保，因檢方再傳喚詰問過的證人，法官將於19日再開庭，讓羈押半年的戴寧當庭淚灑。

戴寧被控詐領助理補助費，檢方今年5月間依貪污治罪條例等罪嫌起訴，嘉義地方法院下午進行審理程序，傳喚證人戴寧的母親賴婦及前夫的友人邱男，由檢辯雙方交互詰問。

由於今天下午是詰問檢辯雙方聲請的最後一波證人，戴寧律師認為因已無勾串證人之虞，當庭向法官聲請交保，不過，檢方還要聲請已詰問過的服務處主任溫姓婦人釐清案情，法官已核准，訂於19日再開庭，讓戴寧淚灑審理庭，審判長則表示，是否交保？經過法官評議後，於19日決定。

戴寧當庭啜泣地表示，所有證人已詰問結束，已無串證之虞，自3月被羈押至今，已近半年沒有看到兒子，今天沒有辦法聲請交保，這樣公平嗎？今天開庭結束後，戴寧還久久無法平復情緒，持續在審理庭啜泣。

戴寧母親賴婦表示，丈夫戴建三從政30餘年，擔任第6屆嘉義市議員後，交棒給女兒戴寧，戴寧當選第8屆嘉義市議員，已連任3屆，戴寧當初剛當選時，在中正路的服務處均由戴建三處理內務，包括聘任助理在內，而戴寧則是負責在外跑行程。

公訴檢察官則質疑賴婦的說法，認為賴婦今天的說法，與在調查站、偵查庭的說法不一，應是基於維護女兒的心態，才會說詞反覆。

賴婦反駁，今年4月初接受偵訊，當時面臨丈夫病逝、女兒被收押，精神狀況不佳，面對不確定的詢問，才會部分以不知道回答。

自102年至109年擔任助理的邱男，並無實際從事助理工作，他說，當初是戴寧的前夫郭男要求提供帳戶、印章及提款卡，有先告知是掛名的助理，並沒有領過助理費，後來戴寧離婚，106年間有打電話要求拿回帳戶，後來就沒有下文。

戴寧今天開庭仍否認犯行，並認為邱男的證述不實在，根本就不是自己找邱男擔任助理。

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據嘉義地檢署起訴書，戴寧自99年3月1日起擔任嘉義市議員至今，涉嫌利用職務機會詐取財物犯意，自101年6月起到111年2月間止，以陳姓男子等4人名義詐領公費助理費用，使嘉義市議會承辦人陷於錯誤，按月將4人薪資及年終工作獎金匯入4人帳戶。

起訴書指出，陳男等4人帳戶資料或由戴寧管理，或由這些人領出帳戶內金額後交由戴寧；戴寧共詐得新台幣518萬7774元；戴寧否認犯行，始終未見悔意，檢方建請從重量處應執行有期徒刑24年。（編輯：謝雅竹）1110905