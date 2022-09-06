新北蘆洲凌晨火警 10間鐵皮工廠遭焚毀

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新北市蘆洲區仁愛街212巷6日凌晨有連棟式鐵皮工廠起火，現場火勢延燒迅速，警消獲報陸續調動大量人車到場搶救。（消防局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年9月6日

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（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市蘆洲區仁愛街212巷今天凌晨2時許發生火警，由於火勢延燒迅速，在警消181人經1個多小時奮勇搶救下，仍有10間鐵皮工廠遭焚毀，所幸無人傷亡。

警消於凌晨2時10分接獲通報，蘆洲區仁愛街212巷有連棟式鐵皮工廠起火，但因現場火勢延燒迅速，消防人員到場時已有8間工廠全面燃燒，因此警消陸續調動大量人車到場搶救。

警消表示，經調派各式車輛66車、消防人員181人前往搶救，火勢直到3時32分才控制，清查共10間鐵皮工廠遭焚毀，燃燒面積粗估約1600平方公尺，起火原因待查。（編輯：陳仁華）1110906