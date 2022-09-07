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6嫌誘台人赴柬埔寨獲交保 北檢抗告求羈押

2022/9/7 10:22
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（中央社記者蕭博文台北7日電）以李男、林男為首的人口販運集團涉詐騙民眾到柬埔寨從事電信詐欺，北檢日前起訴，並將在押的李男等6人移審台北地院。北檢不服北院裁定6人交保，今天提起抗告。

檢警調查，以林男、李男為首的人口販運集團，自去年11月起利用臉書（Facebook）刊登柬埔寨博弈、遊戲客服等徵才廣告，以高薪誘騙失業、負債、八大行業等經濟狀況不佳或生活困頓的年輕人。

檢警查出，集團成員將應徵者帶到柬埔寨金邊、西哈努克省（西港）等地的詐騙園區，交給電信詐欺集團買家，在柬埔寨買家支配下從事電信詐騙工作，若有不從或業績不佳，予以毆打、電擊、關入密閉空間，再要求高額贖金。

檢方調查，這2個人口販運集團以每人1萬7000美元至1萬8000美元（約新台幣55萬元）不等金額，向柬埔寨買家販賣被騙的年輕人，犯罪所得超過新台幣1000萬元。

台北地方檢察署今年5月5日指揮警方拘提林男等3人，7月5日傳喚、拘提李男等6人，前後向法院聲請羈押禁見6人獲准。

檢察官2日依刑法買賣人口、意圖營利以詐術使人出國等罪，起訴林男、李男等9名被告，並將其中在押的李男等6人移由北院審理。

北院訊問後，裁定李男70萬元交保，其餘5人各以20萬元至40萬元不等金額交保，並限制住居、出境、出海，且均應每週向派出所報到1次。

北檢認為，全案仍有共犯未到案，李男等6人有串證、滅證之虞，仍有繼續羈押必要，今天提起抗告。（編輯：李亨山）1110907

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