精進觀護業務 法務部舉辦在職訓練強化司法保護

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（中央社記者劉世怡台北7日電）法務部今天表示，為精進觀護業務，落實司法保護政策，由保護司舉辦為期2天的全國觀護人高階主管在職訓練暨座談會議。部長蔡清祥致詞期勉學員能發揮專長，強化司法保護能量。

法務部發布新聞稿表示，蔡清祥非常重視這次在職訓練，除在課程規劃方面著重強化專業與實務結合，以提升司法保護之效外，並親自到場勉勵受訓觀護人，期許他們將所學知能落實於相關的觀護、更生、被害人保護等工作，以深化司法保護業務。

法務部指出，這次課程藉由強化觀護人管理階層所需專業學能及領導統御能力，並與各地觀護人及檢察機關建立溝通聯繫平台，經由彼此經驗分享及座談，發揮觀護工作價值，擴大司法保護政策量能。

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新聞稿提及，這次課程，以近期推動重要政策為核心，邀請專業精神科醫師鄭宇明講授「社區精神醫療資源連結」，臨床心理師黃信毓及社工師張倪萍，以群組教學方式一起分享「心理師、社工師專業輔助人力運用」，還有辦理毒品案件緩起訴戒癮治療頗有成效的新北地檢署主任檢察官陳旭華講授「毒品緩起訴戒癮治療多元處遇之評估與執行」的心得。

法務部指出，透過兼具專業及實務經驗的專家及實務工作者與參訓的觀護同仁進行交流互動，彼此分享腦力激盪，提升主任觀護人、簡任觀護人與觀護人兼組長的觀護專業及精進本職學能，將有助於之後領導各地觀護團隊，持續推動司法保護業務，貫徹柔性司法目標。（編輯：方沛清）1110907