安永前經理跳槽德勤攜商業機密 北檢起訴7人

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（中央社記者林長順台北12日電）安永諮詢公司陳姓、何姓前經理107年間跳槽到競爭對手德勤太平洋公司，他們涉嫌將安永的「SAP系統」下載攜往新公司並挖角5人。北檢今天依違反營業秘密法起訴陳、何等7人。

檢方指出，安永諮詢服務公司成立於民國102年，從事SAP系統導入顧問。SAP系統包括製造、採購、服務、銷售、財務、人資等模組，安永公司則負責將SAP系統配合客戶需求導入及整合在客戶的資訊環境及流程中。每個SAP系統專案成本動輒上千萬元至上億元。

檢方調查，陳男與何女原本是安永公司的資深經理與SAP專案團隊的行政經理，兩人於107年6、7月間先後到競爭對手香港商德勤太平洋企業管理諮詢公司任職，同時協助德勤太平洋公司挖角安永公司的SAP團隊成員。

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檢方查出，陳、何自安永公司離職前，分別將人事資料及SAP專案下載到隨身碟或行動硬碟，帶到新公司從事業務使用，2人並挖角包括林姓資深經理等5人，5人離職前也將相關專案資料下載到隨身碟或備份到雲端硬碟，帶到新公司使用。安永公司發現後，向調查局提告。

台北地檢署認為，陳男等人將安永公司營業秘密洩漏給德勤太平洋公司，損害安永公司潛在的經濟價值甚鉅，今天依違反營業秘密法及刑法背信等罪，起訴陳男、何女等7人。（編輯：李亨山）1110912