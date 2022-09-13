男子趁警不注意拍糾紛民眾個資PO網 判4月徒刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）嘉義縣黃姓男子被控至派出所製作筆錄時，趁員警不注意，拍下有糾紛關係民眾個資，並PO網留言「收割你們」，警函送法辦。嘉義地院依違反個資法，判處4個月徒刑，可上訴。

嘉義地方法院簡易判決書指出，31歲黃男去年11月30日凌晨因故與張姓男子等4人發生糾紛，同日上午前往嘉義縣警察局竹崎分局梅山分駐所製作筆錄，黃男當時發現警方查詢列印的張男等4人相片及個資置放在桌上。

黃男趁處理員警接聽公務電話機會，以手機拍下張男等4人相片及個資，並將這4人包含身分證字號、相片、出生年月日等資料，張貼在臉書（Facebook）上，並留言「幫我找這些人」及「我會慢慢收割你們」等語，供不特定人士閱覽。

張男等4人得知、閱覽後均心生畏懼，向警方報案，警方依違反個人資料保護法及恐嚇危安罪嫌，將黃男函送嘉義地檢署偵辦，案經檢察官聲請以簡易判決處刑。

嘉義地院認為黃男與張男等4人有糾紛，仍應以理性方式解決，黃男竟出於私了目的，將張男等4人個人資料PO上網，並以不利言詞來加以恫嚇，造成張男等4人心理恐懼。

嘉義地院審酌黃男犯後坦承犯行，態度尚可，依違反個資法，判處黃男有期徒刑4個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1天。（編輯：戴光育）1110913