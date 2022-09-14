毆打父母遭裁定暫行安置 思覺失調症男全台首例

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（中央社記者蘇木春台中14日電）台中市患有思覺失調症許姓男子打傷父母，檢方聲請令入精神醫療構暫行安置獲准，今天檢方起訴後移審，地方法院裁定續行安置，這是刑事訴訟法「暫行安置」條文修法後全台一審首例。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，42歲許男在今年5月19日，在住處以徒手重複重擊許父頭部、臉部及身體等部位，造成許父受有頭部外傷併顱內出血、左側鼻骨骨折、左側肋骨骨折、呼吸衰竭及水腦症等傷害。

許母上樓察看時，許男竟又以徒手拍許母後腦杓致傷，許父經送醫急診住院，接受多次手術急救後，仍處於深度昏迷，因傷及腦幹無法自主呼吸，需氣切及置放鼻胃管，檢警循線將許男逮捕到案。

許男經移送台中地檢署偵辦時，檢察官廖志祥認為許男雖屬精神病患，但罪嫌疑重大且具危害性、急迫性，立即檢附犯罪證據及先前就醫資料，依今年2月公布施行之新修訂刑事訴訟法第121-1條「暫行安置」規定，向台中地院聲請令入精神醫療機構施以暫行安置獲准。

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檢方後續偵查期間，將許男送醫療機構鑑定，認定他有就診紀錄，診斷為思覺失調症，案發前未規則服藥，精神症狀較明顯，包含幻聽以及認為父親、家人要利用邪靈傷害他等妄想，案發當日亦有幻聽與被害妄想症狀

台中地檢署檢察官偵辦後，今天依重傷害罪嫌將許男起訴並移審法院，台中地院承辦法官於移審程序訊問後，認定許男罪嫌疑重大，且有事實足認為有緊急安置必要，諭知令入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，施以暫行安置6個月的處分，本案也是刑事訴訟法修法後全台首例。（編輯：陳清芳）1110914