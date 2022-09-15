前立委梁牧養涉毀損潘孟安名譽 二審仍判賠180萬元

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（中央社記者曾以寧高雄15日電）前立委梁牧養不滿其經營渡假村遭屏縣府開罰，以發行新聞、網路直播等方式散布縣長潘孟安官商勾結等，高雄高分院判決梁牧養敗訴須賠180萬元、移除網路不實貼文及影片。

潘孟安先前指出，梁牧養曾在屏東縣租地經營悠客馬術渡假村，與人發生糾紛而遭檢舉，屏東縣府前往稽查發現多項違規，確認違法屬實後開罰。

但梁牧養卻在2020年2月起，與子女等人分別以發行「火大爆報」、召開記者會、宣傳車遊街、YouTube頻道直播等方式，散布潘孟安官商勾結炒地皮、貪污、私生活不檢點、接受財團供養、買通議員等不實言論。

潘孟安認為人格權與名譽權受損，提告要求梁家人合計賠償新台幣600萬元，下架「火大爆報」相關貼文，以及YouTube頻道49支影片，並要求梁牧養在3大報頭版刊登半版道歉。

梁牧養辯稱，潘孟安與財團關係匪淺，財團強取悠客馬場不成後，潘孟安便指派市府人員配合財團稽查；認為自己發表的言論均符合事實、與公共政策有關，也經過查證，應屬合理評論。

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一審屏東地院調查，認為梁牧養所提證據不足以證明評論已盡合理查證義務，且身為前立委，卻利用評論公共政策包裝私人恩怨，部分內容已損及潘孟安社會評價及名譽，但認為梁牧養行為與家人無關；因此判梁牧養賠償180萬元、登報道歉，並須移除網路平台不實貼文及影片。

梁牧養不服上訴，高雄高分院仍判決梁牧養敗訴，但刊登道歉部分，改要求刊登歷審勝訴判決主文，其餘與一審相同。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1110915