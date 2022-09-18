彰化號誌燈砸傷女騎士 議員籲縣府勿規避監督

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（中央社記者吳哲豪彰化18日電）彰化員林市日前發生號誌燈疑被強風吹斷砸傷人意外；時力彰化縣議員吳韋達指出，曾發文給警察局索取縣內交通號誌維修紀錄，警局卻以偵查不公開拒絕，籲縣府不要規避監督。

彰化縣員林市日前發生號誌燈砸傷人意外，位在員林市中山南路與南昌路口的號誌燈，因底座腐蝕嚴重被強風吹斷，砸傷騎機車停等紅燈的陳女，陳女傷勢嚴重，胸椎嚴重錯位，導致下半身麻痺，恢復行走機會不大，彰化縣警察局在意外發生後，除清查全縣交通號誌，也表示會向負責的廠商求償。

吳韋達及時力彰化縣議員參選人鄭宇焱等人今天開記者會，要求彰縣警局公布號誌燈維修保養紀錄；鄭宇焱指出，為了解意外發生原因，吳韋達議員服務處等單位都曾發文給縣警局，索取縣內多個鄉鎮交通號誌維修紀錄，不過警察局卻說案件已由檢察官偵辦中，因偵查不公開無法提供。

鄭宇焱指出，縣警局以偵查不公開為由拒絕提供維修紀錄，讓人懷疑是否要規避責任。

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吳韋達則說，意外發生時，服務處就行文索取維修紀錄，當時警局回覆說有收到公文，後來又以偵查不公開為由拒絕提供資料；當初喬友大樓大火時，縣府也以偵查不公開為由拒絕提供資料，後來又提出行政調查報告，司法調查和議員行使監督權是2件事，呼籲縣府不要規避監督。

彰化縣警察局則發布新聞回應指出，縣警局9月12日已將現場鑑識報告、影像等相關事證主動報請彰化地檢署查辦，以釐清事實依法究責，且為讓傷者儘快獲得賠償，警察局已洽意外責任保險公司理賠部門，同意以簡化、專案方式優先辦理本案，也協助家屬辦理國賠及廠商求償事宜。（編輯：陳仁華）1110918