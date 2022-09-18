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不斷更新／台東6.8地震災情彙整 花蓮玉里超商樓房倒塌救出1人
首頁 / 社會

台東強震 新北派快搜小組支援花東救災

2022/9/18 16:19
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（中央社記者王鴻國新北18日電）因應今天下午台東強震造成花東部分災情，藍綠新北市長參選人都暫停選舉行程，新北市政府消防局快搜先遣小組已於下午3時許動員出發，前往災區救援。

台東池上近來地震不斷，今天下午再發生規模6.8地震，強震過後，花蓮玉里傳出有房屋倒塌等災情。新北市僅有三重地區有少數電梯受困案。

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藍綠新北市長參選人今天行程滿檔，但因有地震災情傳出，民進黨新北市長參選人林佳龍選辦公室表示，林佳龍已折返競選辦公室了解各地災情狀況，不出席活動；新北市長侯友宜選舉辦公室也宣布暫停相關行程，侯友宜返市府坐鎮指揮。

侯友宜臉書貼文表示，新北特搜隊立刻緊急集結、整備完成，一共出動11名警消6名特搜義消，後勤車及71器材車，前往花東支援。第2梯次30多人也正在集結，整裝完備後，將立刻出發馳援。衷心為這次強震中所有傷者祈禱，願大家平安、無事。（編輯：李錫璋）1110918

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