台東強震校園災損 全台各級學校損失逾210萬元

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（中央社記者陳婕翎台北18日電）台東自昨晚起接連地震，今天下午2時44分又一起規模6.8淺層地震。教育部校安中心公布統計，全台各級學校災損初估超過新台幣210萬元，以台東縣損失金額最高。

根據中央氣象局資訊，昨天晚間9時41分至深夜11時33分，台東接連發生20起地震，都是淺層地震，其中最大為芮氏規模6.4，最大震度6強，全台有感，後續不斷發生多起餘震，今天下午2時44分，台東再度發生規模6.8地震。

據教育部「0917地震各級學校災損統計報告」顯示，截至今天下午3時，各受災學校共計23校，初估災損金額約為210萬元；以縣市損失金額區分，台東縣76萬元最高、嘉義縣約66萬元次之，高雄市約38萬元排行第3。

據教育部提供資料，以學校區分，台東縣卑南國中損失72萬元最多，該校樸門樓宿舍牆面有裂痕，學校校舍2台學生飲水機蓋板脫落。

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嘉義縣柴林國小約損失66萬元次之，該校前棟一樓司令台前方立牆與地坪連接處，因地震加劇龜裂分離，縫隙約1公分，且地坪有下陷現象，後續立牆有倒塌疑慮，影響師生安全；屏東縣內埔國小的20萬元損失金額排行第3，主要是廚房後方圍牆傾斜，傾斜長度約10公尺。

若以損失校數區分，高雄市13校最高、屏東縣3校次之，花蓮縣及嘉義縣各2校並列第3。教育部表示，上述為粗估金額，在災後復原時，學校可再依確切評估金額填報教育部校安系統，由各教育主管機關掌握確認，修正後彙整正確災損金額陳報行政院。（編輯：張雅淨）1110918